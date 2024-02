Kapitan Luton Town marzy o powrocie na boisko. Tom Lockyer dwukrotnie miał problemy z sercem

Liga angielska. Kapitan Luton chce wrócić na boisko

- Miałem naprawdę dużo szczęścia, że stało się to podczas meczu, gdzie jest sporo służb medycznych - wskazał.

Reprezentant Walii trafił do szpitala 16 grudnia po tym, jak upadł na boisku w 65. minucie przerwanego meczu ligowego z Bournemouth. Został wypisany pięć dni później po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora – małego urządzenia służącego do kontrolowania nieregularnego bicia serca.

- Jest zdecydowanie za wcześnie, aby określić ramy czasowe, kiedy albo nawet, czy w ogóle mój powrót będzie możliwy. Ale na pewno jest to moim marzeniem - dodał Lockyer, który przekazał, że jego partnerka jest w siódmym miesięcy ciąży i to obecnie stanowi dla nich priorytet.

Jak podkreślił, najgorsze w tej sytuacji jest to, iż nie przypomina sobie, by coś wskazywało, że może dojść do nieszczęścia.

- Pamiętam, że w tym dniu czułem się dobrze, nie wydarzyło się nic niepokojącego. To był normalny dzień, jak wiele innych i to chyba jest największy powód do zmartwienia - powiedział.

Był to już drugi taki przypadek w karierze tego obrońcy. W maju 2023 zasłabł podczas meczu barażowego o awans do Premier League z Coventry City. Spędził wówczas pięć dni w szpitalu i przeszedł operację związaną z migotaniem przedsionków. Później, po uzyskaniu zgody lekarzy, wrócił na przedsezonowe treningi w Luton Town.

- To było kilka trudnych miesięcy. Jestem niesamowicie wdzięczny, że żyję, to jest najważniejsze - podsumował.

Przerwane w grudniu spotkanie Bournemouth - Luton zostanie powtórzone w całości 13 marca. Ekipa beniaminka, która wróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej po 31 latach, z dorobkiem 20 punktów zajmuje 17. lokatę w tabeli, tuż nad strefą spadkową. (PAP)