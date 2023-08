Karabach Agdam - Raków Częstochowa na żywo w TV i online! Gdzie oglądać "Medaliki" w rewanżu el. LM? TRANSMISJA STREAM LIVE [2.08.2023]

Wygrana z azerskim klubem będzie oznaczać awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów i mecz z wygranym dwumeczu Aris Limassol (Cypr) - BATE Borysów (Białoruś).

Natomiast przegrana z Karabachem nie będzie oznaczać odpadnięcia z europejskich pucharów. W przypadku porażki "Medaliki" zagrają z przegranym dwumeczu HJK (Finlandia) - Molde FK (Norwegia) w III rundzie Ligi Europy.

- Mecz wyglądał dokładnie tak jak się tego spodziewaliśmy. Bardzo ważna była nasza organizacja gry przede wszystkim w obronie wysokiej, żeby nie dopuścić przeciwnika do tego, aby grał na naszej połowie. Przez większą część meczu to nam się udawało. Pierwsza połowa to jest bardzo dobra organizacja gry w obronie. Druga połowa również stała na dobrym poziomie nie licząc oczywiście dwóch momentów, w których straciliśmy bramki, czy paru momentów, gdzie przeciwnik stworzył sobie dobre sytuacji