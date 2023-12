Karim Benzema znowu trafił w Klubowych Mistrzostwach Świata

W Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się 20. Klubowe Mistrzostwa Świata. W meczu otwarcia Al Ittihad podejmowało nowozelandzki Auckland City. Pierwsza połowa meczu zdecydowanie należała do gospodarza turnieju. W 29. minucie wynik spotkania otworzył Romarinho, który jest weteranem saudyjskich boisk. Zaledwie pięć minut później na listę strzelców wpisał się N'golo Kante. Jeszcze przed przerwą wynik podwyższył Karim Benzema , dla którego była to już 11 bramka dla Al Ittihad w tym sezonie.

Po przerwie gospodarze zdecydowanie zwolnili tempo. Już nie atakowali tak intensywnie i raczej starali się kontrolować grę. Al Ittihad prezentowało się znacznie lepiej od przeciwnika i spokojnie dowiozło wysokie prowadzenie do końca spotkania.

Karim Benzema w drodze po siódmy triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata

W ćwierćfinale rozgrywek Al Ittihad trafi na egipski Al Ahly. Zwycięzca tego pojedynku w półfinale zmierzy się z brazylijskim Fluminense. Karim Benzema jest jedynym zawodnikiem biorącym udział w turnieju, który może obronić tytuł. W lutym tego roku w Maroko Real Madryt z Francuzem w składzie wygrał KMŚ ogrywając w finale Al Hilal 5:3. Dla utytułowanego gracza może to być już siódme zwycięstwo w tych rozgrywkach, ale tym razem jego drużyna nie jest faworytem do triumfu. Warto także przypomnieć, że w 2022 roku N'Golo Kante także zdobywał to trofeum wraz z Chelsea FC.