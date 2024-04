Kibice Arki Gdynia będą na Derbach Trójmiasta z Lechią w Gdańsku. Podano maksymalną liczbę. Kiedy mecz?

Derby Trójmiasta, czyli mecz Lechia - Arka z kibicami gości

To historyczna decyzja. Choć stadion w Letnicy służy od 2011 roku i od tego czasu odbyły się na nim cztery mecze derbowe to w żadnym kibice Arki nie mogli wziąć udziału (w Gdyni bywali za to fani Lechii). Zawsze na przeszkodzie stawały względy bezpieczeństwa. Co jednak ciekawe, arkowcy pojawiali się w Gdańsku, kiedy grali tam zaprzyjaźnieni Lech Poznań czy Zagłębie Lubin.

W piątek na miesiąc przed kolejnymi Derbami Trójmiasta doszło do przełomowego spotkania. Na zaproszenie wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz spotkali się przedstawiciele obu klubów, a także Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Gdańska, PZPN, Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk i policji. Ustalono, że kibice Arki będą mogli pojawić się w Gdańsku. - Strony zgodziły się co do tego, że tak prestiżowe i emocjonujące święto piłkarskie powinno odbyć się z udziałem kibiców obu klubów - czytamy w komunikacie Lechii.