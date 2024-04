Bilety na mecz Lechia Gdańsk - Arka Gdynia. Ile kosztują wejściówki i kiedy odbędą się Derby Trójmiasta?

Bilety na Derby Trójmiasta. Kiedy odbędzie się mecz?

Lechia Gdańsk oraz Arka Gdynia pewnie zmierzają do PKO Ekstraklasy. Oba zespoły zajmują pozycje gwarantujące bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W przedostatniej kolejce tego sezonu Fortuna 1. Ligi zmierzą się w meczu bezpośrednim na Polsat Plus Arena Gdańsk. Dokładny termin spotkania nie jest jeszcze znany, ale 33. kolejka rozgrywek zaplanowana jest na dni 17 - 20 maja 2024 roku. Według informacji Tomasza Galińskiego z WP Sportowe Fakty, mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 19 maja o godzinie 12:40 lub 15:00.