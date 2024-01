Kibice Legii Warszawa zrobią najazd na Chorzów. Nawet 4300 osób na meczu z Ruchem. Ruszają zapisy, podano ceny

Kibice Legii ustanowią rekord wyjazdowy w Ekstraklasie

W stolicy trwa wielka mobilizacja. - To będzie bez wątpienia historyczne wydarzenie. Pamiętajcie co potrafiliśmy zrobić we Wrocławiu? To wyobraźcie sobie co zrobimy tam. To będzie kosmiczna jazda - zapowiada grupa "Nieznani Sprawcy" organizująca doping i oprawy na Legii.

To właśnie fani Legii wraz m.in. z zaprzyjaźnionymi sympatykami Zagłębia Sosnowiec zainaugurują istnienie sektora gości powstałego za ponad 1 mln złotych na Stadionie Śląskim, gdzie od października zeszłego roku zespół Ruchu rozgrywa domowe mecze.

Ruch na hit pierwszej wiosennej kolejki chce sprzedać nieco ponad 40 tys. biletów. Do czwartku (18 stycznia) rozeszło się 14 tys. Legia poinformowała za to szczegółach zapisów na wyjazd. Ruszą w przyszły czwartek (25 stycznia) w godzinach 18-20 w Sportsbarze przy Łazienkowskiej. - Cena za przejazd w obie strony pociągiem specjalnym wraz z biletem na mecz wynosi 155 złotych. Młodzież do 18 roku życia za wyjazd zapłaci 135 zł - podają "NS".