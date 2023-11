Kibice reprezentacji Szwecji będą na meczu z Azerbejdżanem mimo ostrzeżeń. Selekcjoner Janne Andersson: Są bohaterami

Mecz Azerbejdżan - Szwecja z udziałem kibiców gości

Pomimo ostrzeżeń po zamachu w Brukseli, gdzie 16 października zastrzelono dwóch szwedzkich kibiców przed meczem Belgia - Szwecja, na kolejne spotkanie eliminacji mistrzostw Europy 2023 w czwartek do Azerbejdżanu wybiera się około 50 kibiców "Trzech Koron”.

Zamachowiec w Brukseli w mediach społecznościowych umieścił film i podkreślił, że była to kara za palenie w Szwecji koranu. Azerbejdżan jest państwem muzułmańskim z 90 procentami mieszkańców wyznających tę religię i szwedzkie ministerstwo spraw zagranicznych jak i federacja piłkarska odradzają wyjazdów prywatnych do tego kraju.

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Janne Andersson powiedział na konferencji prasowej w Sztokholmie, że pomimo tego, że jego drużyna nie ma już szans na awans do ME, jest zdumiony postawą kibiców, którzy wybierają się do Baku.

„To jest nie tylko drogi wyjazd, ale i odważna decyzja świadcząca o wielkim sercu do futbolu. Osoby które wybierają się w tę drogę, aby dopingować swoją drużynę, która nie ma już o co grać, są dla mnie prawdziwymi bohaterami” - podkreślił.