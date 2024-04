Michał Probierz poleciał do Stanów Zjednoczonych oglądać Mateusza Bogusza. Wymarzony pomocnik został odnaleziony?

Mateusz Bogusz z powołaniem? Probierz się przygląda

Na Euro 2024 Polska zagra w grupie D razem z Francją, Austrią i Holandią. To ekipy z europejskiej czołówki, dlatego awans do fazy pucharowej wydaje się niezwykle ciężki. Francja to drużyna, która znajduje się na 2. miejscu rankingu FIFA, więc "Trójkolorowi" to główny faworyt do wygrania całego turnieju. Holendrzy są na 6. pozycji, a ich skład naszpikowany jest wielkimi gwiazdami. Austria to z pewnością najsłabszy rywal Polski, gdyż zajmuje 25. miejscu w rankingu FIFA, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy się go bać. W kwalifikacjach drużyna prowadzona przez Ralfa Rangnicka przegrała tylko jedno spotkanie.