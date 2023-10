Kibice z Wysp Owczych oddają bilety na czwartkowy mecz eliminacyjny do Euro 2024 z reprezentacją Polski. Powód? Brak Roberta Lewandowskiego

Kibice najbliższego rywala reprezentacji Polski oddają bilety!

Stadion w Thorshavn, czyli stolicy Wysp Owczych może pomieścić 5000 fanów. Jak poinformował specjalny wysłannik TVP Sport spodziewana frekwencja na meczu 6. kolejki eliminacji do mistrzostw Europy 2024, które odbędą się w przyszłym roku w Niemczech to ok. 3000 śmiałków, którzy zdecydują się oglądać mecz reprezentacji Polski bez jej kapitana oraz w fatalnych warunkach pogodowych. Szacuje się że wiatr w dniu meczu ma wiać z prędkością do 10 m/s.