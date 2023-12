Kiedy mecz Piast - Puszcza zostanie zakończony? Wkrótce zapadnie decyzja!

PKO Ekstraklasa. Wkrótce zapadnie decyzja o dokończeniu meczu Piast - Puszcza

W rozmowie z dziennikarzem Canal+ Maciejem Jędrych Marcin Stefański, dyrektor operacyjny PKO Ekstraklasy, wskazał powód przełożenia spotkania i prawdopodobny termin dokończenia. Przyczyna była prozaiczna. Doszło do nawałnicy śnieżnej, która spowodowała, że kontynuowanie tego spotkania byłoby bez sensu ze szkodą dla samych zawodników, dla widowiska, a także dla kibiców. Oczywiście kluby robiły wszystko, żeby ten mecz dokończyć. Była zaplanowana przerwa, żeby usunąć śnieg. Natomiast akurat w tym momencie doszło do sytuacji takiej, że te opady śniegu uniemożliwiły kontynuowanie spotkania. Udało się rozegrać 15 minut. Na pozostałą część trzeba będzie zaczekać. Mam nadzieję że nie tak długo.

Sobotnie spotkanie 17. kolejki PKO Ekstraklasy między Piastem Gliwice a Puszczą Niepołomice trwało kwadrans z powodu intensywnych opadów śniegu. Do tego goście występowali w białych strojach, przez co nie było widać zarówno murawy, jak i... samych zawodników Puszczy.

Co ważne, wkrótce zostanie potwierdzony termin dokończenia meczu. Wersja na dzień dzisiejszy (rozmowa była w sobotę wieczorem) jest taka, że ten mecz zostanie dokończony w poniedziałek o godz. 19. Natomiast my czekamy do jutra. Daliśmy sobie czas do jutra, na potwierdzenie, do 12:00, bo chcemy zobaczyć jakie będą ostateczne prognozy w jakim stanie będzie murawa boiska. Trzeba będzie na to spojrzeć.