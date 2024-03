Kiedy wróci na boisko w barwach Rakowa Częstochowa Ivi Lopez? Trener Dawid Szwarga podał konkretny termin. "Głęboko w to wierzę"

Kiedy Ivi Lopez wróci na boiska w barwach Rakowa Częstochowa?

Ivi Lopez to piłkarz Rakowa Częstochowa, który miał wybitnego pecha tuż przed początkiem trwającego sezonu. Jako jeden z poszkodowanych piłkarzy nie mógł pomóc drużynie najpierw w eliminacjach do europejskich pucharów, a potem w fazie grupowej Ligi Europy, kiedy to "Medaliki" rywalizowały z takimi drużynami jak Strum Graz, Atalanta Bergamo oraz Sporting Lizbona.

Hiszpan kontuzji doznał w meczu sparingowym z Puszczą Niepołomice. Po jednym faulu ucierpiała jego lewa noga i nie mógł już potem o własnych siłach podnieść się z boiska. Piłkarz uznawany za gwiazdę Rakowa Częstochowa potwornie wył z bólu i w towarzystwie klubowych medyków opuścił plac gry.