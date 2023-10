Kim jest Patryk Peda powołany do reprezentacji Polski? Gra w Serie C, nosi kolczyk, jest "żołnierzem" Michała Probierza. Wkrótce transfer!

Patryk Peda - nowa nadzieja reprezentacji Polski

Peda awansował w reprezentacji. Do września grał bowiem dla kadry U-21. Był prawdziwym "żołnierzem" Michała Probierza, który wystawiał go regularnie obok Ariela Mosóra czy Łukasza Bejgera. W ostatnich meczach z Kosowem i Estonią udało się nie stracić bramki.

W przypadku powołania Pedy największą wątpliwość powoduje fakt, że na co dzień rywalizuje na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Gra dla włoskiego SPAL, spadkowicza. Poziom i intensywność gry jest niższa niż w PKO Ekstraklasie, z której został powołany choćby Patryk Dziczek (Piast Gliwice), a tym bardziej w angielskim Championship, czyli lidze pominiętego Jana Bednarka (Southampton).

Na szczęście Peda długo nie zostanie w Serie C. Bez względu na los SPAL po sezonie odejdzie do Palermo, z którym związał się aż do czerwca 2028 roku. To mocny kandydat do awansu z Serie B do Serie A. Zajmuje drugie miejsce, w przeszłości bardzo rozwinął się w nim Kamil Glik.