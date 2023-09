Kogo Michał Probierz powoła do reprezentacji Polski? Podano listę obserwowanych piłkarzy. Wśród nazwisk Kownacki, Puchacz i Piątek

Reprezentacja Polski: Michał Probierz szuka kandydatów

Tylko do niedzieli (24 września) Probierz ma czas na wysłanie szerokiej listy powołanych, obejmującej nawet 50 nazwisk. Zgodnie z przepisami FIFA trafi ona do klubów i do światowej federacji. Raczej nie ujawni jej natomiast PZPN. Ostateczną, znacznie węższą kadrę poznamy najpewniej za tydzień. Następca Fernando Santosa poda ją w komunikacie prasowym, rezygnując tym samym z konferencji, na którą zwykł zapraszać media Portugalczyk.

- Przed nikim nie zamykam drogi do kadry - zapewnił Michał Probierz. - Nie uważam, że zamordyzm jest potrzebny tej drużynie. Mówi się często, że przyjdzie Probierz i postawi zawodników do pionu. A ja uważam, że każdy zawodnik lubi trenerów, którzy jasno formułują zasady, respektują je i wiedzą czego chcą. Zawodnicy doceniają trenerów wymagających, ale sprawiedliwych - dodał na antenie Polskiego Radia 24.