Michał Probierz z apelem do polskich kibiców: Dajcie czas tej drużynie, a będziecie z niej dumni

Michał Probierz prosi kibiców o czas

Michał Probierz to nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Jego pierwszym celem będzie awans na Euro 2024. Obecnie Biało-Czerwoni są w bardzo trudnej sytuacji. Jesteśmy na 4. miejscu w tabeli eliminacji. Tracimy dwa punkty do Mołdawii oraz Czech oraz cztery "oczka" do Albanii.

Probierz może liczyć na niezły start. Najbliższe mecze Polski będą stosunkowo łatwe - wyjazd z Wyspami Owczymi i mecz domowy z Mołdawią. Sześć punktów to minimum. Ostatnim spotkaniem eliminacji będzie starcie z Czechami.