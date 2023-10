Komunikat Legii Warszawa dotyczący afery w Alkmaar. "Będziemy zgodnie z prawdą i faktami bronić dobrego imienia Klubu"

W nocy z czwartku na piątek doszło do wielkiego skandalu w Holandii. Po meczu AZ - Legia obserwowaliśmy zamieszki pomiędzy holenderską policją oraz piłkarzami/sztabem polskiego zespołu. Według holenderskich mediów miało dojść do spięcia pomiędzy graczami Legii i ochroniarzem. - Jak podaje wiele źródeł, ofiara doznała złamania łokcia i wstrząśnienia mózgu. Sam klub nie chce zbyt wiele na ten temat powiedzieć - mogliśmy przeczytać w De Telegraaf.

Z taką wersją na piątkowej konferencji prasowej nie zgodził się Dariusz Mioduski. Prezes opowiedział jak sytuacja wyglądała z jego perspektywy. Mioduski stwierdził, że Holendrzy budują swoją narrację, która jest fałszywa. W sobotę Legia wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

- Zgodnie z regulacjami UEFA to klub gospodarza odpowiada za porządek i bezpieczeństwo na terenie stadionu przed, w trakcie oraz po meczu. Obowiązkiem gospodarza jest współpraca z policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa piłkarzom, przedstawicielom delegacji klubowej oraz kibicom przyjezdnym. O faktach nie powinniśmy dyskutować, jednak strona holenderska w swoim oświadczeniu zdaje się je podważać, dlatego podjęliśmy decyzję o wydaniu niniejszego oświadczenia. Jest kwestią ewidentną, że narracja zawarta w oświadczeniu strony holenderskiej, do którego się odnosimy, ma jeden cel. Prawda ma zostać pomieszana z fałszem. To na Legię Warszawa ma zostać przerzucona wina za brak profesjonalizmu przy rozgrywaniu spotkania w ramach rozgrywek UEFA - czytamy w komunikacie.