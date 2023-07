Komunikat PZPN w sprawie Fernando Santosa. Portugalczyk łączony jest z objęciem saudyjskiego klubu. "Nie było żadnych sygnałów"

Jakub Kwiatkowski na Twitterze poinformował, że PZPN próbuje się skontaktować z trenerem, ale niestety nieskutecznie. Czy Portugalczyk wyłączył telefon?

- To może zadzwońcie do niego na 15 sekund i potwierdźcie, że to nieprawda na 100 procent. Co o tym myślisz? To rozsądny pomysł? - zapytał jeden z użytkowników Twittera.

- Naprawdę myślisz, że nie próbujemy? - odpisał Kwiatkowski.