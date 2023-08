Koniec przygody Karbownika w Brighton. Następny przystanek - Hertha Berlin

Karbownik oficjalnie w nowym klubie

We wtorek grająca na zapleczu niemieckiej ekstraklasy, Hertha Berlin ogłosiła światu pozyskanie z angielskiego Brighton polskiego piłkarza - Michała Karbownika .

Niechciany w Brighton wypali w Herthcie?

Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w niemieckiego Fortunie Düsseldorf , w której wystąpił w 26 meczach na poziomie 2. Bundesligi. Zdołał w nim zdobyć jedno trafienie oraz czterokrotnie asystować przy trafieniach swoich kolegów z drużyny. Po zakończeniu sezonu wrócił do Brighton...

Polak po powrocie do angielskiego klubu nie przekonał do siebie obecnego szkoleniowca "Mew" Roberto De Zerbiego, który nie brał go nawet pod uwagę w przedsezonowym zgrupowaniu. Nic dziwnego, że zdecydował się na taki krok w swojej karierze.

22-latek nie miał już czego szukać w szóstym zespole poprzedniego sezonu Premier League.

Hertha Berlin na otwarcie nowego sezonu na zapleczu niemieckiej ekstraklasy zanotowała dwie porażki i jej szybki powrót do elity niemieckiej piłki zaczyna się powoli komplikować. Czy z Karbownikiem w składzie wrócą na zwycięski tor?