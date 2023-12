Konrad Michalak znowu dał o sobie znać w Arabii Saudyjskiej. Tym razem swoim trafieniem zapewnił Ohod Club zwycięstwo

Polak robi furorę w Arabii Saudyjskiej! Jego trafienie dało zwycięstwo

Konrad Michalak w 2019 roku zdecydował się opuścić polską Lechię Gdańsk i ruszył na podbój zagranicznych klubów. Najpierw postanowił się wybrać do Rosji, a konkretnie do klubu Achmat Grozny. Ostatecznie na rosyjskiej ziemi totalnie się nie odnalazł i przeszedł do tureckiego Konyasporu. W Turcji radził sobie już zdecydowanie lepiej, czym przykuł uwagę arabskiego klubu.