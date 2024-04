Była gwiazda PKO Ekstraklasy w ogniu krytyki. Poszło o wypowiedź na temat wojny

Po emisji programu "Kolmas poolaeg" (est. "Trzecia połowa") słowa o rosyjskiej agresji na Ukrainie dotarły do prezesa ligowego rywala Paide Linnameeskond - Veiko Veskimae, który zaapelował do piłkarza z niebagatelnym stażem o potępienie działań zbrojnych Rosji na Ukrainie.

- Oczywistą rzeczą jest, że estońskie społeczeństwo oczekuje od pana, kapitana drużyny narodowej, odwagi i jednoznacznego potępienia działań rosyjskiego agresora oraz stwierdzenia, że rosyjskie wojska muszą całkowicie wycofać się z terenu Ukrainy, gdyż jest to jedyna akceptowalna droga do tego, by zapanował pokój - fragment oświadczenie wydanego przez prezesa na Facebooku