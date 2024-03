Doświadczony pomocnik był bohaterem spotkania z Polską w sierpniu 2012 roku w Tallinnie, gdy gospodarze niespodziewanie wygrali 1:0 w debiucie w roli selekcjonera biało-czerwonych Waldemara Fornalika. Vassiljev strzelił wówczas gola z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry. Czy opowiada teraz kolegom z drużyny o wydarzeniu sprzed prawie 12 lat, żeby ich podbudować psychicznie?

- Od tego meczu minęło bardzo dużo czasu. Polska jest teraz zdecydowanym faworytem. Wprawdzie jeszcze kilku zawodników z tamtego spotkania wciąż występuje w reprezentacji Polski, ale to już inny zespół. Dotyczy to również Estonii. No i przede wszystkim to był mecz towarzyski, nie o stawkę. Teraz czeka nas zupełnie inne spotkanie - zaznaczył piłkarz, który w przeszłości grał w Jagiellonii Białystok i Piaście Gliwice, a obecnie jest zawodnikiem Flory Tallinn.