Kontrowersja w meczu U-21 Polska - Izrael. Dostaliśmy rzut karny za "padolino" Dominika Marczuka? Bramkarz obronił strzał Michała Rakoczego

Rzut karny w meczu U-21 Polska - Izrael

Do zdarzenia doszło w meczu eliminacji młodzieżowego Euro. W 33 minucie po długim wykopie Kacpra Tobiasza ostatni obrońca Izraela odegrał piłkę głową do swojego bramkarza. Zrobił to jednak w taki sposób, że goniący za akcją Dominik Marczuk znalazł się w sytuacji sam na sam.

Najlepszy asystent PKO Ekstraklasy (gra dla Jagiellonii Białystok) ostatecznie nie zdążył minąć wychodzącego bramkarza, ani skutecznie podbić nad nim piłki. Bez kontaktu skoczył więc na przeciwnikiem, próbując uniknąć bolesnego zderzenia. Z tego powodu stracił też równowagę, upadł na murawę i tym samym nie mógł kontynuować akcji.

Arbiter podjął decyzję o karnym. Poszkodowany bramkarz i jego koledzy od razu ruszyli z pretensjami, sugerując że mieliśmy tu do czynienia z klasycznym nurkowaniem - czyli boiskowym oszustem.