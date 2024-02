Korona Kielce - ŁKS Łódź ONLINE. Mecz w strefie spadkowej na koniec kolejki! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Korona Kielce - ŁKS Łódź ONLINE

Po 19 kolejkach ekstraklasy Korona jest w strefie spadkowej, ale do bezpiecznej lokaty traci tylko dwa punkty, mając jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Rakowem Częstochowa. W poprzednim sezonie kielczanie utrzymanie w ekstraklasie zapewnili sobie dopiero w ostatniej kolejce. Trener Korony liczy, że teraz uda się uniknąć podobnej nerwówki.

Piotr Stokowiec, trener ŁKS-u: - Cieszę się generalnie z całego obozu. Zrealizowaliśmy to co sobie założyliśmy i cieszę się, że zdefiniowaliśmy, nad czym chcemy pracować, bo wiadomo, że na wszystko nie można się rzucić, tylko trzeba wybrać pewne elementy. Były mecze, gdzie graliśmy wysokim pressingiem, ale były też mecze takie jak dzisiaj, że celowo się trochę cofnęliśmy. Myślę, że musimy potrafić jedno i drugie i odpowiednio reagować. Wyniki mamy robić w lidze, to nie wyniki tutaj są najważniejsze. Oczywiście, że chcę trochę studzić te nastroje. Wiemy, jak trudny przed nami terminarz, ale my musimy przystąpić do tego już bez obaw i wątpliwości. Po prostu zdecydowanie podejść do sprawy grać swoje, walczyć. (PAP, opracowanie własne)