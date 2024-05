Nani rozwiązał kontrakt z tureckim klubem. Niedawno do Górnika Zabrze chciał go sprowadzić Lukas Podolski Bartosz Głąb

Lukas Podolski (Górnik Zabrze) Michał Meissner / PAP

Nani jeszcze przed końcem sezonu ligi tureckiej rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Niedawno Lukas Podolski w wywiadzie dla Kanału Sportowego ujawnił, że chciał go sprowadzić do Górnika Zabrze. Teraz były gwiazdor reprezentacji Portugalii jest wolnym zawodnikiem i może to być szansa na sprowadzenie go do zespołu PKO Ekstraklasy.