Korona Kielce - Puszcza Niepołomice ONLINE. Starcie na dole tabeli Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Korona Kielce - Puszcza Niepołomice ONLINE

Puszcza Niepołomice w Ekstraklasie to jedna z największych niespodzianek obecnego sezonu. W poprzedniej kampanii nikt nie stawiał na to, że ekipa trenera Tułacza awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej. Niestety w elicie Puszcza nie radzi sobie najlepiej. Obecnie zespół z Niepołomic jest na 16. miejscu z dorobkiem dziesięciu punktów. Gorsze są tylko dwie ekipy - Ruch Chorzów i ŁKS (po siedem punktów).

Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice: - Nasz cel jest taki, żeby zawsze punktować. Na wyjazdach zrobiliśmy to w tej rundzie tylko raz, ale jedziemy z otwartą przyłbicą. Mecz będzie trudny, a rywal też bardzo zdeterminowany, bo dla niego spotkanie ma taki sam ciężar gatunkowy jak dla nas.

Sytuacja Korony Kielce także nie wygląda dobrze, ale widać światełko w tunelu. Drużyna Kamila Kuzery znajduje się na 15. miejscu. Korona notuje jednak świetną serię meczów bez porażki. Wliczając pucharowe starcie z Jagiellonią II Białystok, Kielczanie nie przegrali od 16 września (dwie wygrane i trzy remisy). Po fatalny początku sezonu Korona ma szansę wygrzebać się z dolnych rejonów tabeli.