Nie tylko Josue. Z Legii Warszawa może odejść jeszcze jeden Portugalczyk - Yuri Ribeiro Jacek Czaplewski

Legia Warszawa odświeża kadrę na nowy sezon. We wtorek doszło do spotkania Jacka Zielińskiego ze stołecznymi dziennikarzami. Dyrektor sportowy opowiedział o szczegółach letniego okienka transferowego. W przeciwieństwie do odchodzącego Josue kilku piłkarzy z wygasającymi kontraktami otrzymało propozycje przedłużenia. Jeden z nich, rodak kapitana może jednak odejść.