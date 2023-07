Korona Kielce - Śląsk Wrocław ONLINE. Dwa zespoły typowane do spadku? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Korona Kielce - Śląsk Wrocław ONLINE

Poprzedni sezon Korony Kielce można podzielić na dwie fazy. Runda jesienna była bardzo słaba, dlatego w listopadzie drużynę przejął Kamil Kuzera. Nowy szkoleniowiec odmienił grę beniaminka kampanii 2022/23. Kuzera poprowadził zespół w 17 meczach. Wygrał osiem, zremisował cztery i przegrał pięć. Złocisto-Krwiści zajęli 13. miejsce. W obecnym sezonie eksperci wspominają, że Korona znowu może być zagrożona spadkiem.

Kamil Kuzera, trener Korony Kielce: - Jesteśmy po okresie przygotowawczym. Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że udało nam się zrealizować wszystko w stu procentach. Chcemy się rozwijać. Musimy być pokorni. To ma być nasza świadomość. Wiemy, jaki sezon jest za nami, jaka postawa zdecydowała o udanej rundzie wiosennej. Do tego musimy dołożyć więcej pracy, takie też kroki poczyniliśmy. Mam nadzieję, że to zaprocentuje.