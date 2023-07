Transfery Śląska Wrocław - lato 2023. Pięć nowych twarzy w drużynie Jacka Magiery, największa strata - John Yeboah w Rakowie

Transfery Śląska Wrocław - przyszli do klubu

- Kenneth to wysoki, silny napastnik. Typowa "9", która ma wszelkie predyspozycje, by strzelić dużo goli, a przede wszystkim podnieść jakość naszej gry ofensywnej. Bardzo liczymy na jego duże umiejętności oraz doświadczenie na wysokim, europejskim poziomie - przyznał dyrektor sportowy Śląska Wrocław, David Balda .

Zohore to 29-letni napastnik z przeszłością w takich drużynach jak Fiorentina , Brondby IF, czy Cardiff .

Dodatkowym wzmocnieniem na prawym boku obrony ma być transfer Mateusza Zukowskiego , który po krótkiej przygodzie w szkockim Rangers FC zdecydował się na kolejny powrotny już ruch do Ekstraklasy. W ostatnim sezonie również występował w polskiej lidze, będąc na wypożyczeniu w Lechu Poznań, choć słowo "występował" to chyba za dużo powiedziane, ponieważ nie zagrał w żadnym oficjalnym meczu PKO Ekstraklasy.

Transfery Śląska Wrocław - odeszli z klubu

Bez dwóch zdań największą stratą ekipy prowadzonej przez Jacka Magierę jest zdecydowanie odejście Johna Yeboaha do Rakowa Częstochowa. Początkowo mówiło się, że Śląsk może na nim zarobić nawet 3 mln euro. Ostatecznie zasilił drużynę mistrza Polski za połowę tej kwoty. Obecnie Niemiec jest już po pierwszych występach w barwach nowego ekipy - w eliminacjach do Ligi Mistrzów z Florą Tallinn oraz w Superpucharze Polski z Legią Warszawa .

- Jeżeli teraz wróci, to już nie będzie mojej zgody na to, żeby gdzieś znowu wyjeżdżał w ostatnich godzinach. Z szacunku do drużyny, z szacunku do zespołu - przyznał szkoleniowiec.

Wygląda więc na to, że - przynajmniej chwilowo - ta saga się skończyła, no chyba że Exposito dogada się z kimś będąc tu, na miejscu, we Wrocławiu. Nie jest tajemnicą, że Śląsk jest dość zdeterminowany, by skreślić tego piłkarza z listy płac. Nic dziwnego - zarabia w końcu ok. 120 tys. zł miesięcznie.

Z kolei jedną nogą poza klubem wydają się być: Diogo Verdasca, Victor Garcia i Cayetano Quintana. Pierwsza dwójka otrzymała jasny sygnał od Magiery, że mogą sobie szukać nowego klubu.