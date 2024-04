Skrót meczu Korona Kielce - Radomiak Radom 4:0. Gole, bramki z Świętej Wojny

Gole z meczu Korona - Radomiak

Niezrażeni gospodarze atakowali dalej i osiem minut później otworzyli wynik meczu. Po dośrodkowaniu Jacka Podgórskiego sytuację usiłował wyjaśnić Luka Vusković . Chorwat uczynił to tak pechowo, że pokonał własnego bramkarza. Goście mogli natychmiast odpowiedzieć, ale strzał głową Jana Grzesika był minimalnie niecelny. Niewykorzystana sytuacja zemściła się na podopiecznych trenera Macieja Kędziorka. Po wzorcowym kontrataku Korony Podgórski podał do Danny’ego Trejo, a ten znalazł sam na sam z Kobylakiem. Pierwszy strzał Meksykanina bramkarz Radomiaka obronił, ale do piłki dopadł ponownie pomocnik kielczan i głową skierował ją do pustej bramki.

Najciekawsze akcje z meczu Korona - Radomiak

W polu karym Radomiaka piłkę otrzymał pozostawiony bez opieki Trejo. Kobylak co prawda obronił jego uderzenie, ale do odbitej przez niego piłki dopadł Szykawka i Kobylak musiał po raz trzeci wyciągać piłkę z siatki. Już kilka minut później goście mogli częściowo odrobić straty, ale chytry strzał Peglowa Xavier Dziekoński odbił na rzut rożny. Już po chwili pod bramką Korony znów było gorąco, ale po dośrodkowaniu Dawida Abramowicza do piłki nie doszedł Okoniewski. W 69. min kielczan dwukrotnie ofiarnymi interwencjami od utraty bramki uratował Malarczyk.

Kibice na meczu Korona Kielce - Radomiak Radom. Wspaniały doping

Goście dążyli do zdobycia choćby honorowej bramki, ale ani razu nie zdołali pokonać Dziekońskiego. Co gorsza stracili jeszcze jednego gola. Z rzutu wolnego dośrodkował wprowadzony w drugiej połowie Dawid Błanik, a Szykawka z bliska skierował piłkę do bramki. Kielczanie odnieśli efektowne zwycięstwo i przynajmniej do zakończenia niedzielnego spotkania Cracovii z Puszczą Niepołomice opuścili strefę spadkową. PAP, Janusz Majewski