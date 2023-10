Kosta Runjaić, aktualny szkoleniowiec Legii Warszawa kandydatem na nowego trenera grającego w 2. Bundeslidze Schalke 04

Kosta Runjaić opuści Legię na rzecz Schalke?!

Dziennikarz niemieckiego Sky Sport Jesco von Eichmann twierdzi, że jednym z kandydatów jest trener właśnie klubu ze stolicy Polski. Co ciekawe kapitanek Schalke jest polski obrońca Marcin Kamiński.

Zadanie związane ze sprowadzeniem szkoleniowca stołecznego klubu jednak wydaje się bardzo trudne do zrealizowania dla Schalke. Niemiecki klub musiałby głębiej sięgnąć do kieszeni, gdyż Runjaić parę dni temu przedłużył kontrakt z Legią Warszawa do 30 czerwca 2026 roku.