Kosta Runjaić do reprezentacji Polski? Reakcja Legii Warszawa: Nie puścimy trenera

Legia Warszawa nie puści Kosty Runjaicia do reprezentacji Polski

W maju minął rok od kiedy Runjaić przeszedł do Legii. Prezes Dariusz Mioduski i sami kibice są bardzo zadowoleni z efektów jego pracy. A te widać jak na dłoni. Rozbita drużyna została wicemistrzem Polski, sięgnęła po Puchar Polski, Superpuchar i awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji. Dziś mimo dwóch zaległych spotkań jest liderem PKO Ekstraklasy.

Pod koniec lipca, gdy awans do europejskich pucharów nie był jeszcze przesądzony, Legia przedłużyła kontrakt z Runjaiciem do czerwca 2026 roku, czyli o dwa lata. Spekuluje się jednak, że gdyby PZPN nie osiągnął porozumienia np. z Michałem Probierzem lub Markiem Papszunem to prezes Kulesza ruszy po Runjaicia.