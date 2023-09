Trener Legii Warszawa Kosta Runjaić o łączeniu go z posadą selekcjonera reprezentacji Polski: Nikt do mnie nie dzwonił

Kosta Runjaić o pracy w reprezentacji Polski

Runjaić to jeden z najlepszych jeśli nie najlepszy trener w PKO Ekstraklasie. Niemiec rok temu przeszedł z Pogoni Szczecin, z którą był w lidze czwarty i zagrał w eliminacjach Ligi Konferencji, do Legii Warszawa. W debiutanckim sezonie ugrał z nią Puchar Polski i wicemistrzostwo, a na starcie nowego wywalczył Superpuchar i przede wszystkim awans do fazy grupowej Ligi Konferencji.

Od wczoraj prezes PZPN Cezary Kulesza prowadzi rozmowy z kandydatami na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Według sport.pl może się spotkać również z Kostą Runjaiciem. Co na ten temat mówi wywołany do tablicy szkoleniowiec?

- Takie spekulacje są męczące dla osób, które są przedmiotem tych spekulacji, więc na ten temat się nie wypowiadam, bo teraz ludzie, którzy są odpowiedzialni za wybieranie nowego selekcjonera powinni pracować w spokoju. Do mnie trudno się dodzwonić, nikt do mnie nie dzwonił - zapewnił dziennikarzy Kosta Runjaić na przedmeczowej konferencji Legii Warszawa (cytat i kolejne za legionisci.com).