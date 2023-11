Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa po meczu w Lidze Konferencji: Nie było to łatwe spotkanie. Rywal nie miał nic do stracenia

- Nie było to łatwe spotkanie. Rywal nie miał nic do stracenia. W pierwszym kwadransie Zrinjski zagrał bardzo agresywnie. Można było poczuć ich energię. Zagraliśmy z koncentracją. Dziś celem było zwycięstwo. Wygraliśmy trzy z czterech meczów. Mamy dziewięć punktów i wielką szansę na grę w Lidze Konferencji na wiosnę. To nasz cel. Jesteśmy w dobrej sytuacji, ale przed nami jeszcze dwa trudne mecze z Aston Villą i AZ Alkmaar. Do awansu wystarczy nam jeden remis, ale wszystko może się zdarzyć.