Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa przed meczem z AZ Alkmaar: Wielokrotnie pokazaliśmy już, że potrafimy te decydujące mecze wygrywać

- Dzień dobry wszystkim, witam też gości z Holandii. Po każdym meczu występuje potrzeba rozmowy i rozmawiamy o różnych meczach. Zobaczymy, czy będzie to miało skutek w czwartkowym spotkaniu. Przed nami ostatni mecz fazy grupowej. Wielokrotnie pokazaliśmy już, że potrafimy te decydujące mecze wygrywać - w pucharze Polski, w Superpucharze i w europejskich pucharach. Jutro nie będzie liczyło się to, co wydarzyło się kilka dni temu. Będziemy w pełni skoncentrowani, by wygrać - powiedział trener Legii Warszawa na środowej konferencji prasowej.

Poprzedni mecz z AZ nie zakończył się dla Legii dobrze. "Wojskowi" przegrali, ale to nie było najważniejsze. Po spotkaniu doszło do awantury pomiędzy policją i zawodnikami. Josue i Pankov zostali nawet aresztowani.

- To, co się wydarzyło w Holandii nie będzie miało wpływu na mecz. Nie było to miłe i nie chcę do tego wracać. W najlepszy sposób możemy odpowiedzieć na boisku. Zależy nam, by zagrać jak najlepiej i aby wszystko odbywało się fair. Obie drużyny dadzą z siebie wszystko. Nikt nie odpuści i nie da drugiej drużynie niczego w prezencie. Liczy się tylko sport - stwierdził Runjaić.