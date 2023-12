Kostas Tsimikas z Liverpoolu wpadł na swojego trenera i doznał kontuzji. Jürgen Klopp musiał przeprowadzić zmianę [WIDEO]

Jürgen Klopp powalony przez własnego zawodnika

Tuż przed świętami angielscy kibice mieli okazję oglądać prawdziwe klasyk. W ramach 18. kolejki Liverpool na swoim stadionie podjął Arsenal. To "Kanonierzy" wyszli na prowadzenie jako pierwsi za sprawą Gabriela, który umieścił piłkę w siatce głową po rzucie wolnym. Odpowiedź Liverpoolu przyszła po dwóch kwadransach kiedy Mohamed Salah swoim firmowym zagraniem pokonał bramkarza gości. Egipcjanin zszedł na lewą nogę z prawego skrzydła i huknął w okienko.

Niestety kilka minut później boisko musiał opuścić Kostas Tsimikas. Grecki obrońca doznał dość nietypowej kontuzji barku, po tym jak Saka popchnął go przy linii bocznej. Defensor się przewrócił i wpadł na swojego trenera - Jürgena Kloppa. Niemiec również upadł na murawę i o dziwo to on wyszedł cało z tego "pojedynku". Tsimikas od razu zaczął łapać się za bark, dlatego na boisko musiał wejść Joe Gomez.