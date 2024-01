Krzysztof Piątek nie daje o sobie zapomnieć! HAT-TRICK Polaka zapewnił zwycięstwo

Liga turecka. Krzysztof Piątek bohaterem. "Rewolwery" znowu odpalone!

Drużyna polskiego napastnika przed meczem była zdecydowanym faworytem, lecz sam przebieg spotkania nie był pod dyktando Basaksehiru. Od 8. minuty ekipa Piątka przegrywała po trafieniu Louki Pripa, a kilka minut później było nawet jeszcze gorzej. Przyjezdni fatalnie weszli w mecz i ten sam zawodnik podwyższył prowadzenie na 2:0, czym uszczęśliwił swoich kibiców zebranych w niedzielne południe.

Na przerwę piłkarze gospodarzy mogli schodzić z podniesionymi głowami. Wygrywali i z solidną zaliczką mogli przystępować do drugiej części spotkania. Jednak to w drugich 45 minutach obudził się nasz strzelec z Dzierżoniowa. Najpierw Piątek bezwzględnie wykorzystał rzut karny podyktowany przez arbitra w 67. minucie meczu. Mimo, że golkiper wyczuł intencje polskiego napastnika to ten uderzył na tyle precyzyjnie i pewnie, że futbolówka znalazła drogę do bramki.