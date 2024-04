Kto i dlaczego zwolnił w Legii Warszawa trenera Kostę Runjaicia? Jacek Zieliński: Zrobiliśmy krok wstecz. Nastąpiła stagnacja, może regres

Jacek Zieliński o zwolnieniu Kosty Runjaicia z Legii Warszawa

O kulisach rozstania z Kostą Runjaicia mówił dziś Jacek Zieliński. - Podjąłem decyzję na podstawie ostatniego pół roku, tego co zaczęło się z Legią od października. Wpadliśmy w dosyć mocny dołek. Przegraliśmy cztery mecze z rzędu. Nasze ostatnie wyniki nie były zadowalające. Średnia wyniosła 1,37 pkt. W 19 meczach zdobyliśmy 25 punktów. W Legii nie można się z tego cieszyć. Oczywiście łączenie ligi z pucharów wyglądało już dużo lepiej niż w sezonie 2021/22, natomiast nadal to nie było wystarczające. Jeżeli przez pół roku nie potrafiliśmy ustabilizować naszej gry, nawet w pojedynczym meczu to ocena nie mogła być pozytywna - zaznaczył.

W piątek pracę w Cracovii stracił imiennik dyrektora sportowego Legii. Na początku nowego tygodnia spodziewano się, że to Raków Częstochowa pożegna trenera. Tymczasem we wtorek zaskoczyła Legia Warszawa.

Nowy trener Legii Warszawa Goncalo Feio: Jestem człowiekiem, który popełnił błędy w tym jeden duży

- Bardzo szanuję trenera Kostę. Uważam, że jego wybór był trafny. Wykonał świetną robotę. Rozwijał piłkarzy indywidualnie, rozwijaliśmy się jako drużyna przez piętnaście miesięcy. Potem nastąpiła stagnacja, może nawet regres. Robiąc dwa kroki do przodu, w ostatnim pół roku zrobiliśmy krok wstecz. Tym była podyktowana decyzja o rozstaniu. Nie kierowałem się ostatnim wynikami, no bo zdobyliśmy siedem punktów. Ktoś powie więc, że to nieodpowiedni moment. Na zwolnienie nigdy nie ma dobrego momentu. Jeżeli jednak analizuje się decyzję w dłuższej perspektywie to łatwiej ją zrozumieć. Ja jestem do niej bardzo przekonany - dodał dyrektor sportowy Legii.