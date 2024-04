Nowy trener Legii Warszawa Goncalo Feio: Jestem człowiekiem, który popełnił błędy w tym jeden duży

Goncalo Feio o Legii Warszawa: Ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność

34-letni Goncalo Feio prawie dekadę temu przyleciał do Polski i właśnie w Legii Warszawa rozpoczynał karierę jako trener Akademii. Podczas spotkania z mediami Portugalczyk wrócił wspomnieniami do tamtych chwil. - Spotkałem się dzisiaj z ludźmi Legii, których nie widziałem chyba z osiem lat, ale z którymi podzieliłem moje pierwsze pięć lat w Polsce, gdy byłem w Akademii. Rozmawiałem z ludźmi zajmującymi się murawą, pracownikami administracji, też z piłkarzem Bartkiem Kalinkowskim. Wielu z nich wspomniało moje słowa, że pracuję po to, by być pierwszym trenerem Legii - powiedział Feio. Nowe wyzwanie nazwał "ogromnym wyróżnieniem", ale i "odpowiedzialnością".

Goncalo Feio o rzuceniu tacą w prezesa Motoru Lubin

Potem opowiedział już jakim jest trenerem. - Najpierw wymagam od siebie, potem od innych. Lepszym można być w każdym obszarze. Jestem trenerem wymagającym, który chce wygrywać. Chcę być lepszy, ale chcę by wszyscy dookoła też. Dlatego żeby tak się stało, muszę dawać przykład. Moja historia może inspirować; że ciężką pracą w Akademii można dojść do pierwszej drużyny (...) Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. W przeszłość patrzę z dumą, patrząc na to co robiłem. Wiem jednak, że w życiu najważniejsze jest to, co przed nami. Od tego momentu skupiam się więc tylko na pracy dla Legii Warszawa - zaznaczył Goncalo Feio.

- Walczymy o TOP 3. To nasz cel - podkreślił w środę dyrektor sportowy Jacek Zieliński.

Goncalo Feio: