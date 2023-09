Kto zaprosił polskich piłkarzy na słynną już kolację? Kamil Grosicki zdradza szczegóły. Jak się okazało to nie Robert Lewandowski

- Łukasz Skorupski skłamał w tym wywiadzie. My go zapytaliśmy: Skorup, powiedz co się działo, może my o czymś nie wiemy. Powiedział, że źle został zrozumiany i nie użył takich słów. Chcieliśmy to wyjaśnić. Cała reprezentacja była zdziwiona tym wywiadem. Czy ktoś coś ukrywa?