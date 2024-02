Kuba Błaszczykowski o relacji z Robertem Lewandowskim: Było parę drobnych sytuacji, które narosły i spowodowały barierę

- Było parę drobnych sytuacji, które narosły i spowodowały taką barierę. Podczas nagrywania filmu żaden z nas nie wiedział, jak wypowiedzieli się inni, ale przemyślenia mieliśmy takie same. Z perspektywy naszych przeżyć, doświadczeń, każdy doszedł do podobnych wniosków. Teraz inaczej by na to spojrzał, inaczej do tego podszedł. Mnie też zależało, żeby to nie było płytkie. Po to robi się film, żeby to wyjaśnić. Każdy dostał możliwość wypowiedzenia się. Ci, którzy chcieli, mogli to zrobić. Ci, którzy nie chcieli, to się nie wypowiedzieli. To było ważne, by wysłuchać obu stron - powiedział Kuba Błaszczykowski w rozmowie z Łukaszem Olkowiczem z "Przeglądu Sportowego".