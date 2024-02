Jakub Błaszczykowski uderza w Zbigniewa Bońka. Były reprezentant ma pretensje o opaskę kapitana. "Można to było załatwić w normalny sposób"

W 2014 roku reprezentacja Polski potrzebowała zmian. Po nieudanym Euro 2012, gdzie Biało-Czerwoni skompromitowali się na własnych stadionach oraz kiepskich eliminacjach do mundialu w Brazylii potrzebowaliśmy impulsu. Symbolem nowego rozdania miało być przekazanie opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Kuba Błaszczykowski musiał zrezygnować z ważnej funkcji po czterech latach. Selekcjonerem był wówczas Adam Nawałka.

Błaszczykowski wraca do 2014 roku w wywiadzie z Łukaszem Olkowiczem z "Przeglądu Sportowego". Były kapitan reprezentacji Polski ma żal do Zbigniewa Bońka. Według niego były prezes PZPN był odpowiedzialny za odebranie opaski. Kuba uważa także, że podczas podejmowania tej decyzji zabrakło klasy i rozmowy.

- Ale nie chodziło o samą utratę opaski. Chodziło o sposób. Można to było załatwić w normalny, ludzki sposób. Podejść, powiedzieć: "Słuchaj Kuba, jest inny pomysł. Chcemy, żeby to Robert był kapitanem". I człowiek by to zrozumiał, naprawdę. Niepotrzebna była ta nagonka na mnie, że psuję szatnię, ja jestem ten zły i nagle reprezentacja mnie nie potrzebuje. [...]. I tego mi brakowało, wiesz? Szacunku, zwykłego szacunku, bo trochę dla tej reprezentacji zrobiłem. Nie wiem, może bali się mojej reakcji - powiedział Kuba w rozmowie z PS.