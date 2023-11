Kulisy meczu Polska - Łotwa. Probierz kontra Bednarek w tenisa stołowego, urodziny Siwego i test wiedzy o reprezentacji

Reprezentacja Polski. Kulisy meczu z Łotwą

Doktor Jacek Jaroszewski opowiedział przed kamerą o problemach zdrowotnych Piotra Zielińskiego. Pomocnik na początku zgrupowania przeziębił się. Sytuacja wymsknęła się spod kontroli w nocy poprzedzającej mecz z Czechami. - Rozłożył się zupełnie. Angina ropna . Nie było mowy o występie - wytłumaczył szef sztabu medycznego. Paweł Bochniewicz skończył przedwcześnie grę z objawami rwy kulszowej i naruszenia dysku. Natomiast odwieziony w przerwie do szpitala Karol Świderski nie zasłabł, tylko źle się poczuł i z tego powodu wykonano mu "tysiąc badań", które wykluczyły cokolwiek złego.

Podczas ostatniego treningu drużyna złożyła urodzinowe życzenia i odśpiewała sto lat "Siwemu", czyli ochroniarzowi reprezentacji, który ma w kadrze bogatszy staż od wielu piłkarzy. - Dziękuję za pamięć. Myślę, że na Euro się załapiemy - odrzekł Robert Siwek, co skwitowano salwą śmiechu.

Na zajęciach strzałami zza pola karnego lewą nogą popisywał się Tymoteusz Puchacz. Uderzający Michał Probierz żartował do niewidzialnego kibica w dwudziestym rzędzie za bramką, by zszedł, bo go trafi. Selekcjoner celował w okienko, ale o centymetry chybił celu. Później trener już... obił mur.

W czasie zgrupowania Probierz zaproponował piłkarzom test wiedzy o reprezentacji. Było pytanie o liczbę występów obecnego asystenta Sebastiana Mili, do którego to dołączono fotografię z planu serialu "Świat według Kiepskich". Pytań było 25, zawodnicy zaznaczali odpowiedzi na smartfonach.

Wybrane pytania, na które musieli odpowiedzieć kadrowicze: