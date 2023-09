Kuriozalny debiut Sławomira Peszko w roli trenera Wieczystej Kraków. "Agresywny pressing zdecydowanie nie należał do głównych założeń"

"Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście, gwarantuję"

Do przedziwnej sytuacji doszło w meczu 9. kolejki trzecioligowych rozgrywek, w których rywalizowała Wieczysta Kraków z nowym trenerem na ławce. Sławomir Peszko parę dni temu został ogłoszony szkoleniowcem trzecioligowca i już rozbawił do łez kibiców grą swojego zespołu.

Kibice mieli czas na sprawdzenie telefonów

Co najlepsze taka sytuacja w pierwszej części spotkania powtórzyła się jeszcze... trzykrotnie. Drużyna z Krakowa nie chciała atakować i czekała na rozwój wydarzeń na własnej połowie. Nawet rywale byli zdziwieni o co chodzi i dlaczego przyjezdni nie chcą z nimi grać normalnie w piłkę. Kibice obecni na stadionie w tym czasie kiedy gospodarze mozolnie budowali swoją akcję mogli swobodnie sprawdzić telefony oraz np. wyjść do łazienki i z pewnością nic, by nie stracili z tego widowiska.