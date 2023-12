La Liga. Girona obwieszczona mianem "nowego Leicester" w hiszpańskich mediach. Katalończycy nie przestają zaskakiwać

Liga hiszpańska. "Hiszpańskie Leicester City" zmierza po tytuł! Girona utrzyma formę?

Mająca około stu tysięcy mieszkańców Girona położona jest w Katalonii, ok. 100 km na północny wschód od Barcelony. Pod względem rozmiarów i popularności miasta oraz tradycji sportowych nie może konkurować z gigantycznym rywalem, ale w trwającym sezonie w tabeli ekstraklasy jest sklasyfikowana wyżej od niego. Do tego 10 grudnia pokonała go pierwszy raz w historii - 4:2, i to na wyjeździe.

- Moi zawodnicy zapisują się w historii. Nie wiem jeszcze, czy jesteśmy w stanie zatriumfować w lidze, ale wiem na pewno, że możemy rywalizować z każdym przeciwnikiem

- mówił po tej wygranej trener Miguel Sanchez, znany jako Michel.

Zespół nie ma w dorobku żadnego spektakularnego triumfu. Udało mu się jedynie kilka razy zająć pierwsze miejsca w tabelach niższych lig oraz zdobyć mało prestiżowy Superpuchar Katalonii (mecz o to trofeum odbył się cztery razy w historii, ostatnio w 2019 roku).