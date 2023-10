Lech Poznań gra w Pucharze Polski z Zawiszą Bydgoszcz. Wyjazd w dniu meczu

Lech Poznań przyjedzie autokarem w dniu meczu do Bydgoszczy

- Wybraliśmy taką opcję ze względu na to, że Poznań i Bydgoszcz dzieli około 140 kilometrów, a do tego pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi dopiero o godzinie 21

- mówił Mariusz Skrzypczak, kierownik drużyny Kolejorza, cytowany przez stronę klubu z Poznania.

Taki sposób transportu wydaje się jednym z lepszych rozwiązań dla poznańskiego zespołu. Poznań a Bydgoszcz dzielą zaledwie 138 kilometrów, co daje ok. półtorej godziny jazdy. Dla porównania na ostatni ligowy mecz z Cracovią "Kolejorz" zdecydował się na transport lotniczy do Krakowa.