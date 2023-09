Lech Poznań gratuluje i proponuje nowemu selekcjonerowi reprezentacji Polski kogo powołać. "Nasza Marchewka jest już gotowa"

Filip Marchwiński zasłużył na powołanie?

W ciekawy sposób oficjalny profil Lecha Poznań złożył gratulacje nowemu selekcjonerowi reprezentacji Polski w mediach społecznościowych. Nawiązał do pewnego zabawnego zdarzenia z udziałem Michała Probierza z 2019 roku kiedy na konferencję prasową przyniósł... doniczkę i ziemię, aby pokazać dziennikarzom ile cierpliwości potrzeba, by "wyhodować" młodych piłkarzy. Poznański klub na Twitterze wstawił zdjęcie marchewki w doniczce co było oczywistym nawiązaniem do swojego talentu z rocznika 2002 - Filipa Marchwińskiego.

- Gratulujemy nowemu selekcjonerowi.I tylko informujemy, że nasza Marchewka już dojrzała i jest gotowa do gry w seniorskiej kadrze - napisano.