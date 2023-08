Lech Poznań kontra Spartak Trnawa w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W kadrze zespołu mnóstwo piłkarzy z przeszłością w Polsce

Liga Konferencji. Lech Poznań - Spartak Trnawa w III rundzie

Rok temu Spartak stanął na drodze Rakowa Częstochowa. Gra toczyła się o tę samą stawkę. Ówczesny wicemistrz Polski najpierw wygrał w Trnawie 2:0 po dublecie Iviego Lopeza, po czym u siebie zwyciężył 1:0 dzięki trafieniu Władysława Koczerhina.

Spartak to trzeci zespół zeszłego sezonu ligi słowackiej. Eliminacje do Ligi Konferencji zaczął od II rundy tak jak Lech. W pierwszym meczu zremisował na Łotwie 1:1 z tamtejszym Auda Kekava (mimo gry w dziesiątkę od 35 minuty), by w rewanżu już do przerwy prowadzić 3:0. Skończyło się wynikiem 4:1. Po golu w dwumeczu strzelili kolejno Sebastian Kosa, Erik Daniel, Marco Djuricin, Lukas Stetina i Roman Prochazka. Skrót pierwszego meczu poniżej.

W kadrze Spartaka aż roi się od piłkarzy grających w przeszłości w polskich klubach. To bramkarze Lubos Kamenar i Dobrivoj Rusov, obrońcy Martin Sulek i Martin Miković, a także pomocnicy Filip Bainović, Samuel Stefanik, Roman Prochazka, Martin Bukata czy Erik Daniel. Zespół prowadzi trener Michal Gasparik znany z występów w Górniku Zabrze.