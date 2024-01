Lech Poznań. Mariusz Rumak na pierwszej konferencji. "Lechowi się nie odmawia"

- Duży jeden transfer już przeprowadziliśmy, mam na myśli powrót Bartka Salamona do drużyny. I mamy jeszcze ten plus, że jeszcze go nie trzeba wprowadzać do zespołu. A dla mnie to historia związana z nim zatoczyła duże koło. Przyjechał z Murowanej Gośliny do Poznania, gdy miał 12 lat i wtedy był bardzo wysoki. Przez trzy lata prowadziłem go w młodzieżowych drużynach Lecha i teraz znów się potykamy. Co do wzmocnień, to dajemy sobie czas, by przyjrzeć się tej drużynie. To okienko transferowe jeszcze trochę potrwa. Filip i Adriel za niedługo dołączą do nas, więc mamy bardzo szeroką kadrę - podsumował.