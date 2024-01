Oskar Tomczyk jednak nie trafi do Ekstraklasy? Młoda perełka Lecha Poznań może dołączyć do zespołu z Fortuna 1. Ligi

Oskar Tomczyk blisko zmiany klubu

Oskar Tomczyk to jeden z "bohaterów" afery alkoholowej , która miała miejsce w kadrze U-17. Młody zawodnik Lecha Poznań razem ze swoimi kolegami zostali przyłapani przez trenera na piciu alkoholu. Był to najgorszy możliwy moment, gdyż młodzi piłkarze za kilka dni mieli zacząć młodzieżowe mistrzostwa świata.

Transfery. Wygląda na to, że to Śląsk Wrocław wygra wyścig po utalentowanego reprezentanta Polski z Lecha Poznań. To Oskar Tomczyk przebierający w ofertach nie tylko z PKO Ekstraklasy - twierdzi…

Jeszcze kilka dni temu wszystko wskazywało na to, że Tomczyk dołączy do lidera Ekstraklasy, czyli Śląska Wrocław. WP Sportowe Fakty informują, że do walki o podpis perełki "Kolejorza" włączyła się także Wisła Płock grająca w Fortuna 1. Lidze. 17-latek wróciłby do klubu, w którym się wychował, gdyż barwy "Nafciarzy" reprezentował jako junior. Na drugim szczeblu rozgrywkowym miałby większe szanse na regularną grę niż w Ekstraklasie.