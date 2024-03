Lech Poznań nareszcie ze zwycięstwem i trafieniami. "Kolejorz" wygrał w derbach z Wartą. Kristoffer Velde bohaterem

Lech Poznań - Warta Poznań 2:0 (0:0)

Świetną okazję w 13. minucie zaprzepaścił Kristoffer Velde . Norweg dostał piłkę na prawej stronie po dokładnym przerzucie Radosława Murawskiego ! Dobrze "zabrał się" z nią w pole karne, ale huknął wysoko nad bramką i strzał został zapisany do kategorii niecelnych.

Jak możemy podsumować pierwszą połowę derbów Poznania? Ano trudno powiedzieć coś dobrego o atakach gospodarzy meczu przy Bułgarskiej. Podopieczni Mariusza Rumaka w teorii rozpoczęli dobrze piątkowe starcie, gdyż rzucili się od samego na swojego derbowego rywala. Jednak... zabrakło konkretów. Jeden strzał celny na całe 45 minut to zdecydowanie za mało, aby stworzyć sytuację bramkową.

Piłkarze Lecha próbowali, ale bili głową w mur. Wspomniany Marchwiński robił co mógł, aby jak najlepiej pomóc drużynie. Jednak jego dobrych zagrań koledzy nie umieli wykorzystać i dopełnić formalności dostawiając odpowiednio stopę. Tak jak w tej jednej sytuacji konkretnie w 18. minucie meczu.

Warta z kolei od czasu do czasu próbowała zaskoczyć defensorów Lecha. No i kilkukrotnie jej się to udało. Po raz pierwszy Bartosza Mrozka postraszył uderzeniem z dystansu Kajetan Szmyt. Młodzieżowiec uderzył mocno, czym zaskoczył golkipera i ten musiał w siatkarskim stylu poradzić sobie z tę próbą.

Potem jeszcze podobną okazję miał Mohamed Mezghrani. Mrozek tym razem wypluł przed siebie piłkę i mógł jedynie odetchnąć z ulgą, że nikt z "Warciarzy" do niej nie dopadł. Pod sam koniec pierwszej części spotkania świetną sytuację zaprzepaścił Marton Eppel, który źle się przyłożył do uderzenia mając przed sobą tylko golkipera Lecha Poznań. Na przerwę piłkarze schodzili z bezbramkowym rezultatem na tablicy.