Lech Poznań potwierdził zły scenariusz. Adriel Ba Loua, ofiara gry na śniegu, straci dużo czasu. Iworyjczyk poważnie kontuzjowany

Lech Poznań. Kiedy wróci Adriel Ba Loua?

Co więcej, Ba Loua straci cały okres przygotowawczy do rundy rewanżowej. Bez niego Lech zaliczy styczniowe zgrupowanie w Turcji. 27-latek ma wrócić do pełnej sprawności dopiero w lutym, gdy odbędzie się pierwsza kolejka po przerwie...

Adriel Ba Loua, pierwsza "ofiara" gry na śniegu. Piłkarz Lecha Poznań odniósł kontuzję

- Po badaniach wiemy, że wykluczony został najgorszy scenariusz, czyli operacja i kilkumiesięczna pauza. My będziemy stosować leczenie zachowawcze. Do końca roku na pewno nie ujrzymy naszego piłkarza na boisku. W styczniu będzie przechodził intensywną rehabilitację, będzie pracował z fizjoterapeutami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na początku lutego będzie mógł wrócić do treningów z całym zespołem - uzasadnia szef sztabu medycznego Lecha, profesor Krzysztof Pawlaczyk.